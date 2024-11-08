Стало известно, сколько денег «Реал» платит Мбаппе

Раскрыта точная заработная плата звездного форварда Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Рамон Альварес де Мон, 25-летний французский нападающий получает в «королевском» клубе 36 миллионов евро с учетом бонусных выплат.

Мбаппе пополнил ряды мадридского гранда летом текущего года. Он перешел из французского «ПСЖ» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Килиан поучаствовал в 15 поединках «сливочных», записав на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.