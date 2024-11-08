Супервратарь может стать конкурентом Сафонова в «ПСЖ»

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал», может сменить клубную прописку. Об этом рапортуют журналисты Defensa Central.

По информации источника, в подписании звездного голкипера заинтересован французский «ПСЖ». Парижане недовольны игрой первого номера команды Джанлуиджи Доннаруммы и подыскивают ему альтернативу. Куртуа считается одним из приоритетных вариантов.

В нынешнем сезоне Тибо сыграл 12 поединков за «сливочных», в которых пропустил десять мячей. Контракт 32-летнего бельгийца с мадридским грандом истекает летом 2026 года. Его рыночный ценник составляет 25 миллионов евро.