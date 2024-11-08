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Экс-игрок «Тоттенхэма» назвал топ-форварда, который может заменить Мбаппе в «Реале»

08 Ноября 2024 • 06:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.19 X 7.10 2 14.00
09.11 16:00

Бывший английский футболист Джейми О’Хара призывает мадридский «Реал» задуматься о подписании нового нападающего.

Минувшим летом ряды «сливочных» на правах свободного агента пополнил Килиан Мбаппе. Звёздному французу приходится играть на «нелюбимой» позиции центрфорварда, поскольку слева есть Винисиус Жуниор.

По мнению О’Хары, на роль нападающего «Реала» идеально подошёл бы Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга».

«Прямо сейчас любой клуб мира хотел бы подписать Дьёкереша. Он мог бы помочь «Реалу» – команде очень нужен центральный нападающий, так как Мбаппе попросту не справляется с поставленной задачей. В этом сезоне «Реал» сильно сдал. Дьёкереш – сильный, атлетичный, умеет забивать, не боится дуэлей с защитниками. Своей игрой он напоминает Холанна», – цитирует Football Espana англичанина.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спортинг Лиссабон Джейми О’Хара Килиан Мбаппе Виктор Дьёкереш ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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