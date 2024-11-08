Стало известно, когда Алаба сможет сыграть за «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба близок к возвращению в строй после тяжёлой травмы.

Австриец не играет в декабря прошлого года из-за разрыва крестообразной связки. Недавно ходили разговоры об осложнениях, которые могут вынудить 32-летнего футболиста завершить карьеру, однако позднее эта информация была опровергнута. По обновлённым данным Diario AS, Алаба находится на заключительном этапе восстановления. Игроку потребуется ещё как минимум несколько недель, чтобы набрать необходимые кондиции и рассчитывать на участие в матчах.

Контракт Давида Алабы с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года. Ряды «сливочных» центрбек пополнил в 2021 году, перебравшись из «Баварии».