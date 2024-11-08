Кубарси – о десяти швах на лице: «Ничего страшного»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси прокомментировал свою рану.

17-летний игрок получил бутсой по лицу в недавнем матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2). Испанец вынужденно покинул поле с окровавленным лицом, после чего врачи наложили десять швов.

«Десять швов на лице? Ничего страшного. Я отдам всё за «Барселону», – приводит Barca Universal слова восходящей звезды «сине-гранатовых».

Пау Кубарси провёл 40 матчей за первую команду каталонского гранда во всех турнирах. В нынешнем сезоне центрбек появился на поле 16 раз.

Следующий соперник команды Ханса-Дитера Флика – «Реал Сосьедад». Встреча состоится 10 ноября.