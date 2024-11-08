Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик вот-вот повторит современный рекорд Гвардиолы в «Барселоне»

08 Ноября 2024 • 05:01 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
1 5.10 X 4.15 2 1.63
10.11 23:00

«Барселона» не устаёт радовать своих болельщиков результативными матчами.

Каталонцы неизменно забивали не менее трёх голов в семи поединках кряду, включая недавнюю встречу с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов (5:2). По данным Opta, Флик стал первым со времён Луиса Энрике тренером, достигшим с «Барселоной» такого показателя.

Всего дважды в истории «сине-гранатовые» выдавали серию из ещё большего количества матчей с тремя и более забитыми голами: абсолютный рекорд был установлен в 1943 году при Хуане Хосе Ногесе – девять игр подряд, а лучший результат в новой истории достигнут при Хосепе Гвардиоле в 2012 году – восемь.

10 ноября «Барса» сыграет на выезде с «Реал Сосьедадом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Ханс-Дитер Флик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Ноября
05:01
Флик вот-вот повторит современный рекорд Гвардиолы в «Барселоне»
07 Ноября
02:59
«Барселона» и «Реал» следят за игроком «Манчестер Юнайтед»
01:44
Нико Уильямс рассказал, как игроки «Барселоны» уговаривали его решиться на переход
06 Ноября
16:50
В «Реал Сосьедаде» ответили, сыграет ли Захарян с «Барселоной» 1
05 Ноября
19:46
В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна 1
19:22
Звезда «Ливерпуля» может перейти в «Барселону» 2
05:38
«Барселона» завершит сезон со 127 голами в Ла Лиге, если продолжит забивать в том же темпе 1
01:49
«Барселона» – вторая в топ-5 лигах по голам после контратак, «Манчестер Сити» – аутсайдер
01:12
«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Барселоны» 2
04 Ноября
23:35
Тер Штеген может залечить травму раньше, чем предполагалось
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Миранчук рассказал, каков Месси на поле В «Арсенале» приняли решение по Зинченко «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гуллит ответил, заслужил ли Родри получить «Золотой мяч» Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии
Спортивные новости
СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.11.24 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.70 3.55 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
05:22 · Испания. Ла Лига
Кубарси – о десяти швах на лице: «Ничего страшного»
05:01 · Испания. Ла Лига
Флик вот-вот повторит современный рекорд Гвардиолы в «Барселоне»
04:16 · Испания. Ла Лига
​«Вильярреал» сыграет против «Алавеса» в чёрном
07 Ноября
23:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» столкнулся с проблемой при поиске нового правого защитника
22:05 · Испания. Ла Лига
Мбаппе и Винисиус хотят играть слева – в «Реале» сделали выбор 2 слухи
19:41 · Испания. Ла Лига
​Анри считает «Барселону» одним из фаворитов Лиги чемпионов 2
19:35 · Испания. Ла Лига
​Анри: «Флик не создал новую «Барселону», это сделал Хави» 2
19:24 · Испания. Ла Лига
​Модрич установил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» поспорит за Салаха с мировым грандом 1 слухи
18:20 · Испания. Ла Лига
Миятович высказался о трудностях Анчелотти в «Реале»
18:15 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» сомневается в Анчелотти 1
17:41 · Испания. Ла Лига
Дмитрий Черышев: «Оставьте Анчелотти в покое»
17:18 · Испания. Ла Лига
Радченко обвинил Мбаппе в проблемах «Реала»
16:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал двух кандидатов на случай срочной замены Анчелотти 1
14:45 · Англия. Премьер-лига
Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование 3
14:38 · Испания. Ла Лига
В «Реале» обсуждают кандидатуру Клоппа 3 слухи
14:18 · Испания. Ла Лига
Педри сравнил наказания Хави и Флика
13:56 · Испания. Ла Лига
Анчелотти мог соврать журналистам, говоря о Вальверде
13:11 · Испания. Ла Лига
Анри упрекнул Мбаппе
12:38 · Испания. Ла Лига
Легенда «Реала» назвал виновного в неудачах команды 1
12:03 · Испания. Ла Лига
Анри критически оценил игру Мбаппе в «Реале»
09:57 · Германия. Бундеслига
«Реал» выбрал нового центрального защитника 2
09:50 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Реал» способен на большее» 1
08:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился, кого хочет купить 1
08:48 · Испания. Ла Лига
Мбаппе недоволен в «Реале» - виноват Анчелотти 6
Все новости