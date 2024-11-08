Флик вот-вот повторит современный рекорд Гвардиолы в «Барселоне»

«Барселона» не устаёт радовать своих болельщиков результативными матчами.

Каталонцы неизменно забивали не менее трёх голов в семи поединках кряду, включая недавнюю встречу с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов (5:2). По данным Opta, Флик стал первым со времён Луиса Энрике тренером, достигшим с «Барселоной» такого показателя.

Всего дважды в истории «сине-гранатовые» выдавали серию из ещё большего количества матчей с тремя и более забитыми голами: абсолютный рекорд был установлен в 1943 году при Хуане Хосе Ногесе – девять игр подряд, а лучший результат в новой истории достигнут при Хосепе Гвардиоле в 2012 году – восемь.

10 ноября «Барса» сыграет на выезде с «Реал Сосьедадом».