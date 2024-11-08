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​«Вильярреал» сыграет против «Алавеса» в чёрном

08 Ноября 2024 • 04:16 Комментировать
Вильярреал
...
Алавес
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09.11 18:15

В следующем туре испанского чемпионата «Вильярреал» сыграет против «Алавеса», и на этот матч игроки «жёлтой субмарины» выйдут в чёрном одеянии. Причина - трагедия в Валенсии, где наводнения унесли жизни более двухсот человек на прошлой неделе.

Это не единственный знак солидарности и сопереживания - руководство клуба выделило 500 тысяч евро на благотворительность в адрес пострадавших.

- С целью привлечь внимание к случившейся трагедии, клуб проводит различные мероприятия в знак солидарности с пострадавшими от стихийного бедствия, - гласит пресс-релиз «Вильярреала».


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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Вильярреал

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ВИЛЬЯРРЕАЛ АЛАВЕС
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