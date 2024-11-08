​«Вильярреал» сыграет против «Алавеса» в чёрном

В следующем туре испанского чемпионата «Вильярреал» сыграет против «Алавеса», и на этот матч игроки «жёлтой субмарины» выйдут в чёрном одеянии. Причина - трагедия в Валенсии, где наводнения унесли жизни более двухсот человек на прошлой неделе.

Это не единственный знак солидарности и сопереживания - руководство клуба выделило 500 тысяч евро на благотворительность в адрес пострадавших.

- С целью привлечь внимание к случившейся трагедии, клуб проводит различные мероприятия в знак солидарности с пострадавшими от стихийного бедствия, - гласит пресс-релиз «Вильярреала».