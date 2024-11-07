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«Реал» столкнулся с проблемой при поиске нового правого защитника

07 Ноября 2024 • 23:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.20 X 7.00 2 13.00
09.11 16:00

В мадридском «Реале» столкнулись с трудностями на трансферном рынке.

Руководство «королевского клуба» понимает, что команда нуждается в новом правом защитнике, который смог бы занять место травмированного Даниэля Карвахаля до конца текущего сезона. По сведениям Relevo, в «Реале» готовы усилить правый край обороны в январе, но есть серьёзная проблема – пока не удалось найти ни одного подходящего кандидата. Главной целью остаётся Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», однако переманить англичанина зимой не получится.

Напомним, что Даниэль Карвахаль выбыл из строя до конца кампании из-за разрыва крестообразной связки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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