В мадридском «Реале» продолжают решать проблему несовместимости Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Оба футболиста предпочитают играть на своей любимой позиции слева в атаке, но одному из них приходится действовать на острие – как правило, это был француз. На днях в СМИ появилась информация о том, что Мбаппе недоволен ситуацией, так как хочет занимать привычное для себя место на поле. По сообщениям Diario Sport, в «Реале» готовы пойти на уступки 25-летнему игроку. Рулевой Карло Анчелотти будет задействовать звёздного новичка ближе к левому краю, а Винисиусу придётся смириться с ролью центрфорварда.

Отмечается, что ключевой фигурой проекта в «королевском клубе» считают именно Мбаппе, а не Винисиуса. Этим и объясняется выбор.