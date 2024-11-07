​Анри считает «Барселону» одним из фаворитов Лиги чемпионов

Выступавший в прошлом за каталонскую «Барселону» французский нападающий Тьерри Анри восхищается успехами команды, которая недавно выиграла у самой «Баварии» со счётом 4:1 и сейчас имеет девять очков из двенадцати возможных после четырёх туров группового раунда Лиги чемпионов. По мнению Анри, «Барселону» следует считать одним из фаворитов Лиги чемпионов:

- Я думаю что это команда Сейчас может считаться одним из фаворитов в лиге чемпионов точно выиграет она или проиграет но она настроена пройти до самого конца, - цитирует слова Анри derbyderbyderby.it.

В последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в 2015 году.