​Анри: «Флик не создал новую «Барселону», это сделал Хави»

Каталонская «Барселона» демонстрирует большие успехи, в нынешнем сезоне команда лидирует в испанском чемпионате и прекрасно выступает в Лиге чемпионов, где недавно была повержена сама «Бавария».

Тем не менее, выступавший в прошлом за команду французский нападающий Тьерри Анри не считает это заслугой нового тренера Ханс-Дитера Флика. Он напомнил, что базис для нынешних успехов команды был заложен ещё предыдущим наставником Хави Эрнандесом. Так, во всяком случае, считает сам Анри:

- Я не думаю что можно говорить что Флик начал новую эру «Барселоне», на самом деле это сделал Хави, а Флик просто продолжает его работу. Хави нашёл таких молодых игроков, как Кубарси, Ламин Ямаль, да и многих других, которые сегодня играют в основе «Барселоны», - цитирует слова Анри derbyderbyderby.it.