​Модрич установил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» неудачно провёл предыдущий свой матч в рамках Лиги чемпионов, действующий обладатель трофея проиграл «Милану» со счетом 1:3. Тем не менее, для вышедшего на поле Луки Модрича этот матч в какой-то степени оказался знаменательным.

Дело в том, что для Модрича он был 99-м в рамках Лиги чемпионов в футболке мадридского «Реала» и он побил рекорд клуба, который прежде равнялся 98 матчам и принадлежал Тони Кроосу.

Немецкий футболист выступал за мадридский «Реал» с 2014 по 2024 год, и именно его уход из клуба многие называют главной причиной кризиса, в которой постепенно погружается команда Анчелотти.