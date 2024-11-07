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​Модрич установил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

07 Ноября 2024 • 19:24 Комментировать

Мадридский «Реал» неудачно провёл предыдущий свой матч в рамках Лиги чемпионов, действующий обладатель трофея проиграл «Милану» со счетом 1:3. Тем не менее, для вышедшего на поле Луки Модрича этот матч в какой-то степени оказался знаменательным.

Дело в том, что для Модрича он был 99-м в рамках Лиги чемпионов в футболке мадридского «Реала» и он побил рекорд клуба, который прежде равнялся 98 матчам и принадлежал Тони Кроосу.

Немецкий футболист выступал за мадридский «Реал» с 2014 по 2024 год, и именно его уход из клуба многие называют главной причиной кризиса, в которой постепенно погружается команда Анчелотти.


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Евро-Футбол.Ру,
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