Миятович высказался о трудностях Анчелотти в «Реале»

Экс-игрок «Реала» Предраг Миятович высказался о сложностях, которые имеет Карло Анчелотти при работе с командой.

«Есть футболисты, которые недовольны, потому что играют меньше, чем думали. Пресса просит больше минут для Гюлера и Эндрика. Беллингем начал путь в клубе очень хорошо, но теперь он не так хорош. Мбаппе и Винисиус хотят играть на одном фланге… Я обеспокоен. Анчелотти не может сказать своим игрокам: «Вы должны делать то, что я говорю». Он прислушивается ко многим мнениям и не имеет позиции, как в прошлые сезоны», - сказал Миятович в программе El Carrusel на Cadena SER.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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