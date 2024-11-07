Экс-игрок «Реала» сомневается в Анчелотти

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович высказался о последних результатах «Реала». Как известно, команда Карло Анчелотти проиграла дома «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

«У меня такое чувство, что команда вышла из-под контроля Анчелотти. В игре с «Миланом» он не знал, куда вести команду и как реагировать. Команда немного расслабилась после двух-трёх великолепных лет. Решения? Их мало. Я не знаю, сможет ли Анчелотти отреагировать, перезапустить ситуацию и мотивировать игроков», - сказал Миятович в программе El Carrusel на Cadena SER.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Осасуны» на своём поле.

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