Дмитрий Черышев: «Оставьте Анчелотти в покое»

Дмитрий Черышев порассуждал о слухах, отправляющих в отставку главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Надо видеть и жить внутри «Реала», чтобы рассуждать, что происходит с клубом. Анчелотти — хороший тренер. Оставьте его в покое! В данный момент он выиграл столько, сколько нам и не снилось, как футболистам и тренерам», - рассуждает Черышев для «Чемпионата».

Напомним, что в прошлом сезоне знаменитый итальянский тренер привёл «Реал» к чемпионству в Испании и Кубку Лиги чемпионов УЕФА. В последние недели мадридский клуб проиграл в «эль класико» Барселоне (0:4) и «Милану» (1:3) в ЛЧ.

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