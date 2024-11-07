Радченко обвинил Мбаппе в проблемах «Реала»

Российский тренер Дмитрий Радченко поделился комментарием об игре мадридского «Реала».

Специалист заявил, что у «Реала» начались проблемы после подписания Килиана Мбаппе — это одна из главных причин неудачных результатов «сливочных».

— Мбаппе не так ярко играет, как в предыдущих годах — он не реализует массу голевых моментов. Это говорит о внутреннем состоянии футболиста, — цитирует Радченко «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что со временем Карло Анчелотти сможет найти выход из текущей ситуации.

После 11 туров «Реал» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на счету 24 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет девять баллов, но у «сливочных» есть одна игра в запасе.