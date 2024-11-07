«Реал» выбрал двух кандидатов на случай срочной замены Анчелотти

За последнее время «Реал» провёл несколько неудачных матчей, что повлекло за собой давление на тренера Карло Анчелотти. В мадридском клубе якобы пока нет планов по смене тренера. Однако если результаты в обозримом будущем не пойдут в гору, то «сливочные» могут быть вынуждены пойти на такой шаг.

Как сообщает Marca, при срочной замене Анчелотти у «Реала» уже есть два кандидата. Это Рауль, который тренирует молодёжку, и Сантьяго Солари, который работает в спортивном отделе клуба. Судя по всему, речь идёт о «пожарных», временных вариантах. Кстати, Солари в своё время уже тренировал первую команду «Реала».

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