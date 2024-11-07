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«Реал» выбрал двух кандидатов на случай срочной замены Анчелотти

07 Ноября 2024 • 16:07 Комментировать (1)

За последнее время «Реал» провёл несколько неудачных матчей, что повлекло за собой давление на тренера Карло Анчелотти. В мадридском клубе якобы пока нет планов по смене тренера. Однако если результаты в обозримом будущем не пойдут в гору, то «сливочные» могут быть вынуждены пойти на такой шаг.

Как сообщает Marca, при срочной замене Анчелотти у «Реала» уже есть два кандидата. Это Рауль, который тренирует молодёжку, и Сантьяго Солари, который работает в спортивном отделе клуба. Судя по всему, речь идёт о «пожарных», временных вариантах. Кстати, Солари в своё время уже тренировал первую команду «Реала».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Карло Анчелотти Рауль Гонсалес Сантьяго Солари ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
07 Ноября 2024 в 17:01
почему нету давления на Мбаппе? кто ему мешал забивать в том же класико? Анчелотти? он ему такой "кривой" удар заставил делать? а Милитао? раз за разом проигрывающий позицию, воображая может себя нападающим? и тд
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