«Реал» разрабатывает стратегию на случай возможного расставания с главным тренером Карло Анчелотти. За последние недели многое было сказано о желании мадридцев пригласить на тренерский мостик Хаби Алонсо из «Байера».

Как сообщает портал TodoFichajes, «Реал» уже сообщил Алонсо о том, что его выбрали первым кандидатом на пост главного тренера на следующий сезон

В то же время источник отмечает, что в «Реале» обсуждают альтернативный вариант в виде кандидатуры Юргена Клоппа. Правда, немец с начала 2025 года будет работать в системе «Ред Булл».

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.