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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» обсуждают кандидатуру Клоппа слухи

07 Ноября 2024 • 14:38 Комментировать (1)

«Реал» разрабатывает стратегию на случай возможного расставания с главным тренером Карло Анчелотти. За последние недели многое было сказано о желании мадридцев пригласить на тренерский мостик Хаби Алонсо из «Байера».

Как сообщает портал TodoFichajes, «Реал» уже сообщил Алонсо о том, что его выбрали первым кандидатом на пост главного тренера на следующий сезон

В то же время источник отмечает, что в «Реале» обсуждают альтернативный вариант в виде кандидатуры Юргена Клоппа. Правда, немец с начала 2025 года будет работать в системе «Ред Булл».

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Юрген Клопп ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Fanat_RealMadrid
07 Ноября 2024 в 15:12
эх мечты...
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