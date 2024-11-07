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Педри сравнил наказания Хави и Флика

07 Ноября 2024 • 14:18 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Педри в среду стал участником программы Martinez y Hermanos. Как и анонсировалось, молодой футболист рассказал о строгости главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

По словам Педри, бывший рулевой «сине-гранатовых» Хави штрафовал игроков на 1000 евро за минуту опоздания. За каждую последующую минуту штраф возрастал вдвое. Что касается Флика, то при опоздании он исключает игрока из стартового состава или вообще из заявки на ближайший матч.

В среду «Барселона» обыграла на выезде «Црвену Звезду» со счётом 5:2 в Лиге чемпионов. Следующий матч команда Флика проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ханс-Дитер Флик Педри ещё теги
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