Анчелотти мог соврать журналистам, говоря о Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде был заменён в перерыве матча Лиги чемпионов против «Милана» (1:3). После игры Карло Анчелотти заявил журналистам, что замена Вальверде связана с проблемами игрока со спиной.

Журналист Хави Гомес в программе El Partidazo de COPE заявил о том, что Вальверде был удивлён словами Анчелотти о своих физических проблемах. С уругвайцем всё в порядке, и он не понимает, почему тренер «Реала» так сказал.

В настоящий момент «Реал» готовится к домашнему матчу Ла Лиги против «Осасуны». Команды сыграют в субботу, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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