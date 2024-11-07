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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анри упрекнул Мбаппе

07 Ноября 2024 • 13:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.20 X 7.00 2 13.00
09.11 16:00

«Реал» в последнее время огорчает своих фанатов результатами. Домашние поражения команды от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3) повысили давление не только на Карло Анчелотти, но и на футболистов, в частности на летнего звёздного новичка Килиана Мбаппе. Своего соотечественника упрекнул даже Тьерри Анри.

«Мбаппе никогда не бегает. Беллингем бегает и как нападающий, и как полузащитник. Беллингем пытается делать то, что должен делать центральный нападающий, что должен делать Мбаппе», - цитирует Анри Marca.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Осасуны» в чемпионате Испании на своём поле.

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Реал Мадрид Тьерри Анри Килиан Мбаппе ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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