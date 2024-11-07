Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Легенда «Реала» назвал виновного в неудачах команды

07 Ноября 2024 • 12:38 Комментировать

Бывший игрок мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался о неудачах «королевского» клуба в последних матчах против каталонской «Барселоны» и «Милана».

«Ответственность за результат на тренере. Если что-то идет не так, то наставник отвечает за это. Он ответственен за формирование состава. В этом составе команды отсутствует баланс», - передает слова легенды «сливочных» Mundo Deportivo.

Напомним, что в чемпионате Испании «Реал» на своем поле потерпел разгромное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:4. В Лиге чемпионов УЕФА подопечные Карло Анчелотти уступили «Милану» (1:3).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хорхе Вальдано ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому Винисиус ответил на предложение «Реала» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат В «Арсенале» приняли решение по Зинченко Миранчук рассказал, каков Месси на поле Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Ноября
12:38 · Испания. Ла Лига
Легенда «Реала» назвал виновного в неудачах команды
12:03 · Испания. Ла Лига
Анри критически оценил игру Мбаппе в «Реале»
09:57 · Германия. Бундеслига
«Реал» выбрал нового центрального защитника 1
09:50 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Реал» способен на большее» 1
08:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился, кого хочет купить 1
08:48 · Испания. Ла Лига
Мбаппе недоволен в «Реале» - виноват Анчелотти 6
08:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» договаривается с новым тренером, Анчелотти могут уволить 1
06:26 · Испания. Ла Лига
Рафинья оформил 7+7 в последних 7 матчах 4
05:49 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Кунде: «Я переживаю лучший период в карьере»
04:44 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал о состоянии Кубарси, получившего удар в лицо 1
04:29 · Испания. Ла Лига
​УЕФА решил наказать испанских арбитров отстранением от матчей Лиги чемпионов
04:06 · Испания. Ла Лига
Игрок «Црвены Звезды»: «Можем сказать, что забили «Барселоне» больше, чем «Реал» 3
02:59 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Реал» следят за игроком «Манчестер Юнайтед» слухи
02:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обновила собственный рекорд результативности
01:44 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс рассказал, как игроки «Барселоны» уговаривали его решиться на переход
01:29 · Испания. Ла Лига
Врачам «Барселоны» пришлось наложить 10 швов на лицо Кубарси
00:53 · Испания. Ла Лига
​Супруга Вальверде критикует Анчелотти
00:50 · Испания. Ла Лига
Левандовски забивает за «Барселону» каждые 69 минут 1
00:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла Кубарси в матче Лиги чемпионов 2
00:16 · Испания. Ла Лига
Левандовски забил 102 гола в 87 матчах при Флике 1
06 Ноября
23:54 · Испания. Ла Лига
Мбаппе может снова не поехать в сборную Франции
23:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» вступил в борьбу за защитника «РБ Лейпцига»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» пришлось отказаться от громкого январского трансфера
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Реала»
22:59 · Испания. Ла Лига
Раскрыта позиция главы «Реала» Переса по Анчелотти после двух провалов
Все новости