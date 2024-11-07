Легенда «Реала» назвал виновного в неудачах команды

Бывший игрок мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался о неудачах «королевского» клуба в последних матчах против каталонской «Барселоны» и «Милана».
«Ответственность за результат на тренере. Если что-то идет не так, то наставник отвечает за это. Он ответственен за формирование состава. В этом составе команды отсутствует баланс», - передает слова легенды «сливочных» Mundo Deportivo.
Напомним, что в чемпионате Испании «Реал» на своем поле потерпел разгромное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:4. В Лиге чемпионов УЕФА подопечные Карло Анчелотти уступили «Милану» (1:3).
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