Анри критически оценил игру Мбаппе в «Реале»

Экс-футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о выступлениях соотечественника Килиана Мбаппе за мадридский «Реал».
«Думаю, команда разочарована игрой Килиана. Ему нужно улучшать игру, хуже уже некуда. Его не просят держать мяч, как это умел делать Дрогба, не просят обводить всех соперников, но ему нужно проявлять себя на благо команды», - передает слова легендарного француза газета Marca.
Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба минувшим летом. В составе мадридского гранда Килиан провел 15 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.
Бан пользователя