Анри критически оценил игру Мбаппе в «Реале»

«Думаю, команда разочарована игрой Килиана. Ему нужно улучшать игру, хуже уже некуда. Его не просят держать мяч, как это умел делать Дрогба, не просят обводить всех соперников, но ему нужно проявлять себя на благо команды», - передает слова легендарного француза газета Marca.