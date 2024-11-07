Милитао: «Реал» способен на большее»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао высказался о последних неудачах своей команды.
«Мы должны достойно защищать цвета «Реала». Команда способна на гораздо большее. Тот, кто думает, что мы опустим руки и сдадимся, не знает нашей истории. Мадрид, только вперед», - оставил сообщение бразильский футболист в своих социальных сетях.
Напомним, что «сливочные» потерпели два подряд поражения. В чемпионате Испании «Реал» крупно проиграл на своем поле каталонской «Барселоне» со счетом 0:4, а в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА подопечные Карло Анчелотти уступили «Милану» - 1:3.
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