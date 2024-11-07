Милитао: «Реал» способен на большее»

«Мы должны достойно защищать цвета «Реала». Команда способна на гораздо большее. Тот, кто думает, что мы опустим руки и сдадимся, не знает нашей истории. Мадрид, только вперед», - оставил сообщение бразильский футболист в своих социальных сетях.