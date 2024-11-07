«Реал» определился, кого хочет купить

В мадридском «Реале» выбрали две цели на ближайшее трансферное окно. Об этом отрапортовал посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, «королевский» клуб хочет усилить позиции центрального и правого защитников. Среди возможных вариантов на правый фланг обороны называется латераль «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

«Реал» неудачно провел последние матчи. В чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти разгромно проиграли каталонской «Барселоне» (0:4), а в общем раунде Лиги чемпионов «королевский» клуб уступил «Милану» (1:3).