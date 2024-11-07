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Мбаппе недоволен в «Реале» - виноват Анчелотти

07 Ноября 2024 • 08:48 Комментировать (1)

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен своим положением в «королевском» клубе. Об этом рапортуют журналисты портала Sport.es.

Согласно сведениям источника, звездный футболист считает, что главный тренер Карло Анчелотти использует его на неудобной позиции. Мбаппе не хочет играть на позиции центрального форварда. Килиан убежден, что может принести гораздо больше пользы «сливочным», если будет играть на фланге нападения.

Француз пополнил ряды «Реала» минувшим летом, перейдя из «ПСЖ» на правах свободного агента. В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
07 Ноября 2024 в 09:29
А что делать анчи если 2 суперфорварда на одной позиции. Может их чередовать?
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