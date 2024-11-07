«Реал» договаривается с новым тренером, Анчелотти могут уволить

Мадридский «Реал» ведет переговорный процесс с испанским специалистом Хаби Алонсо, ныне работающим в леверкузенском «Байере». Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно сведениям источника, стороны близки к предварительной договоренности по сотрудничеству. Отмечается, что в случае отставки Карло Анчелотти и. о. главного тренера может быть назначен Рауль. Он будет тренировать команду до лета, после чего уступит место Алонсо.

Хаби занимает пост наставника леверкузенского коллектива с осени 2022 года. В минувшем сезоне «Байер» под руководством испанца стал чемпионом Германии и обладателем кубка.