Рафинья оформил 7+7 в последних 7 матчах

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас набрал феноменальную форму.

В матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», который прошёл в среду и завершился победой каталонцев со счётом 5:2, бразилец отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Таким образом, Рафинья не остаётся без результативных действий уже в семи поединках «сине-гранатовых» кряду. 27-летний футболист напрямую поучаствовал в 14 голах команды в последних семи встречах – семь раз забил сам и в семи случаях ассистировал товарищам. По два очка результативности в среднем за игру.

В общей сложности в активе Рафиньи уже 12 точных ударов и десять ассистов в 16 матчах сезона за «Барселону» – почти такого же показателя игрок достиг за всю прошлую кампанию (10+13), проведя при этом 37 поединков.