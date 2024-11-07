Защитник «Барселоны» Кунде: «Я переживаю лучший период в карьере»

Футболист «Барселоны» Жюль Кунде стал одним из героев матча Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2).

Француз отметился тремя результативными передачами в поединке самого престижного еврокубка, что не удавалось ни одному защитнику с 2021 года.

«Если говорить о физической форме, я переживаю лучший период в своей карьере. Флик – первоклассный тренер, я очень им доволен», – приводит журналист Фабрицио Романо слова 25-летнего Кунде, представляющего цвета каталонского гранда с июля 2022 года.

На счету центрбека, играющего справа в обороне, четыре ассиста и один забитый мяч в 16 матчах нынешней кампании.