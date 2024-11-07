Флик рассказал о состоянии Кубарси, получившего удар в лицо

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поведал о состоянии центрального защитника Пау Кубарси.

Игрок «Црвены Звезды» случайно ударил 17-летнего испанца ногой в лицо в борьбе за мяч. Юный центрбек был заменён, врачи нанесли ему десять швов.

«У Пау рана на лице, но он в порядке, всё хорошо. Он улыбается, так что с ним всё нормально», – приводит BarcaTimes комментарии рулевого «сине-гранатовых».

«Барселона» одолела «Црвену Звезду» на выезде со счётом 5:2.

В воскресенье каталонцы проведут гостевой матч 13-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедадом». Старт встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.