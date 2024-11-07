​УЕФА решил наказать испанских арбитров отстранением от матчей Лиги чемпионов

Вот уже два тура лиги чемпионов испанские арбитры не работают на матчах самого престижного клубного турнира футбольной Европы. Как оказалось, дело в том, что УЕФА решил своеобразно наказать весь сектор испанского судейства.

Причина кроется ещё в летнем чемпионате Европы - помните тот момент, когда Марк Кукурелья сыграл рукой в игре против Германии, но английский арбитр принял решение не назначать пенальти в пользу немцев? Позже УЕФА выпустил коммюнике, в котором официально назвал решение Тейлора ошибкой.

В защиту своей команды тогда бросились не только испанские журналисты, но и некоторые из арбитров, которые принялись горячо доказывать, что на самом деле решение Тейлора было верным, а испанской сборная заслуженно победила в том матче немцев. УЕФА подобный демарш не понравится и сейчас испанских арбитров перестали назначать на матчи Лиги чемпионов. Сколько ещё продлится эта неофициальная дисквалификация, не сообщается.