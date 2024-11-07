Игрок «Црвены Звезды»: «Можем сказать, что забили «Барселоне» больше, чем «Реал»

Полузащитник «Црвены Звезды» Тими Элшник прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (2:5).

Сербский коллектив не справился с атакой «Барселоны», как и предыдущие оппоненты «сине-гранатовых» с начала октября. Команда Ханса-Дитера Флика одержала седьмую победу кряду.

«Можно поздравить «Барсу», у неё лучшие игроки в мире. Мы старались навязать борьбу, и после этого матча мы можем сказать, что забили «Барселоне» больше голов, чем «Реал», – приводит журналист Мигель Бласкес слова Элшника.

Напомним, 26 октября «Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счётом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу».