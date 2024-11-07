«Барселона» обновила собственный рекорд результативности

Атака «Барселоны» вновь не пожалела соперника – на этот раз со счётом 5:2 была обыграна «Црвена Звезда».

Крупную победу «сине-гранатовым» принесли точные удары Роберта Левандовски, оформившего дубль, а также Иньиго Мартинеса, Рафиньи и Фермина Лопеса, забивших по разу.

В общей сложности в активе «Барселоны» уже 55 забитых голов в 16 матчах нынешней кампании во всех турнирах. Как отмечает Opta, каталонский гранд ещё никогда не забивал так много на обозначенной дистанции. Прежний лучший показатель после 16 игр – 54 гола в сезоне-1950/51.

В воскресенье коллективу Ханса-Дитера Флика предстоит сыграть на выезде с «Реал Сосьедадом» в Ла Лиге.