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Нико Уильямс рассказал, как игроки «Барселоны» уговаривали его решиться на переход

07 Ноября 2024 • 01:44 Комментировать
Вальядолид
...
Атлетик Б
10.11 20:30

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс вновь вспомнил о несостоявшемся переходе в «Барселону».

Чемпион Европы был главной целью «сине-гранатовых» минувшим летом, однако решил остаться в своём клубе.

«Ламин [Ямаль] и Бальде постоянно присылали мне сообщения: «Переходи к нам, брат, переходи». Я сказал им, что отвечу позже. В конце концов, обсудив всё со своей семьёй, я принял решение остаться в «Атлетике». Вот и всё», – приводит La Revuelta слова Уильямса.

Стоимость трансфера 22-летнего футболиста могла составить порядка 60 млн евро – такая сумма отступных прописана в его контракте с баскским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Алехандро Бальде Нико Уильямс Ламин Ямаль ещё теги

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