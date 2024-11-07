Нико Уильямс рассказал, как игроки «Барселоны» уговаривали его решиться на переход

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс вновь вспомнил о несостоявшемся переходе в «Барселону».

Чемпион Европы был главной целью «сине-гранатовых» минувшим летом, однако решил остаться в своём клубе.

«Ламин [Ямаль] и Бальде постоянно присылали мне сообщения: «Переходи к нам, брат, переходи». Я сказал им, что отвечу позже. В конце концов, обсудив всё со своей семьёй, я принял решение остаться в «Атлетике». Вот и всё», – приводит La Revuelta слова Уильямса.

Стоимость трансфера 22-летнего футболиста могла составить порядка 60 млн евро – такая сумма отступных прописана в его контракте с баскским клубом.