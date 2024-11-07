Врачам «Барселоны» пришлось наложить 10 швов на лицо Кубарси

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси пострадал от удара в лицо.

Во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» 17-летний игрок был заменён с кровотечением – оппонент случайно ударил его по лицу ногой. По данным журналиста Фернандо Поло, врачам «сине-гранатовых» потребовалось нанести Кубарси десять швов, чтобы закрыть рану. Пока неизвестно, насколько серьёзными будут последствия повреждения.

«Барселона» добыла уверенную гостевую победу над «Црвеной Звездой» – 5:2. После четырёх туров общего этапа Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика располагается на шестом месте в таблице с девятью набранными очками.