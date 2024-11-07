​Супруга Вальверде критикует Анчелотти

Мадридский «Реал» неудачно играет в последнее время, сперва было поражение от «Барселоны» со счётом 0:4, а затем команда проиграла ещё и «Милану» в Лиге чемпионов со счётом 1:3 и теперь страсти внутри клуба накаляются. В частности, супруга Федерико Вальверде критикует Карло Анчелотти за то, что тот ставит её супруга на фланг.

Она уверена, что от уругвайского футболиста будет больше пользы в центре поля:

- Феде лучше выступает как полузащитник о чём тут вообще говорить когда они все поймут что Феде не фланговые игрок? - цитирует слова женщины pianetamilan.it.

Вальверде выступает за мадридский клуб с 2018 года.