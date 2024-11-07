Левандовски забивает за «Барселону» каждые 69 минут

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски провёл очередной результативный матч.

36-летний лидер атаки «сине-гранатовых» оформил дубль в поединке Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», поразив ворота на 43-й и 53-й минутах. В активе поляка уже 19 забитых мячей в 16 играх нынешней кампании во всех турнирах. В среднем на один гол у форварда уходит всего игровых 69 минут.

На 78-й минуте сегодняшней встречи Роберт Левандовски был заменён на Пау Виктора. К тому моменту коллектив Ханса-Дитера Флика уже вёл со счётом 5:1.

Левандовски проводит свой третий сезон в «Барселоне». Ранее он выступал в «Баварии».