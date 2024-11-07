«Барселона» потеряла Кубарси в матче Лиги чемпионов

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил травму в поединке Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

17-летний футболист получил удар ногой по лицу от оппонента, после чего не смог продолжить игру. На 67-й минуте Ханс-Дитер Флик вынужденно заменил восходящую звезду на Серхи Домингеса. На табло к тому времени уже горел счёт 4:1 в пользу «сине-гранатовых».

Для Пау Кубарси сегодняшний матч стал 16-м в нынешней кампании. В 15 случаях юный центрбек выходил в стартовом составе каталонского гранда.

На портале LiveResult.ru проходит текстовая трансляция встречи «Црвена Звезда» – «Барселона».