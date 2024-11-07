Левандовски забил 102 гола в 87 матчах при Флике

Роберт Левандовски показывает невероятную результативность под руководством Ханса-Дитера Флика.

Поляк отметился двумя точными ударами в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» – теперь в активе форварда 19 голов в 16 играх сезона. В общей сложности за всю карьеру Левандовски отличился при Флике фантастические 102 раза в 87 поединках, также в его активе 24 результативных паса.

Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» летом 2022 года, Ханс-Дитер Флик – двумя годами позднее. Напомним, ранее нападающий пересекался с наставником в «Баварии» – общими усилиями они помогли мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов в 2020 году.