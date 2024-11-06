Мбаппе может снова не поехать в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может не вызвать нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на ближайшие матчи.

25-летний футболист проводит не лучший отрезок в карьере: с начала октября он забил всего однажды, проведя шесть поединков за «Реал». Форвард пропустил прошлый сбор французской национальной команды – то же самое может произойти и на сей раз. По данным RMC Sport, остаётся неясным, окажется ли Мбаппе в заявке «трёхцветных», которую должны огласить в ближайшее время. Игрок обсудит ситуацию с Дешамом, прежде чем будет принято итоговое решение.

14 ноября сборная Франции сыграет с командой Израиля в рамках Лиги наций, а спустя три дня встретится с Италией.