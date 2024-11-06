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Раскрыта позиция главы «Реала» Переса по Анчелотти после двух провалов

06 Ноября 2024 • 22:59 Комментировать

Фанаты «Реала» огорчены последними результатами команды – мадридцы на своём поле проиграли «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3). Разумеется, на фоне этих результатов рулевой «сливочных» Карло Анчелотти оказался под давлением.

Как сообщает издание Marca, на фоне результатов президент «Реала» Флорентино Перес сохраняет спокойствие в отношении Карло Анчелотти. Руководители мадридского клуба убеждены, что если кто-то и может переломить ситуацию, то это как раз Анчелотти.

Не лишним будет отметить, что действующий контракт связывает Карло Анчелотти с «Реалом» до середины 2026 года.

В «Реале» нашли проблему на фоне провальных матчей

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес ещё теги
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