Раскрыта позиция главы «Реала» Переса по Анчелотти после двух провалов

Фанаты «Реала» огорчены последними результатами команды – мадридцы на своём поле проиграли «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3). Разумеется, на фоне этих результатов рулевой «сливочных» Карло Анчелотти оказался под давлением.

Как сообщает издание Marca, на фоне результатов президент «Реала» Флорентино Перес сохраняет спокойствие в отношении Карло Анчелотти. Руководители мадридского клуба убеждены, что если кто-то и может переломить ситуацию, то это как раз Анчелотти.

Не лишним будет отметить, что действующий контракт связывает Карло Анчелотти с «Реалом» до середины 2026 года.

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