В «Реале» нашли проблему на фоне провальных матчей

«Реал» провалил два последних домашних матча, уступив «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3). На этом фоне в мадридском клубе признают, что летом не была проделана успешная работа по формированию состава. Как следствие, команде сейчас не хватает баланса.

На фоне осознания этой проблемы и серьёзной травмы защитника Дани Карвахаля «Реал» планирует выйти на зимний трансферный рынок, хотя такой подход клубу не свойственен. Об этом на своих страницах пишет Marca.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Осасуны» в Ла Лиге на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»