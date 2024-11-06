У хавбека «Реала» Вальверде есть проблема

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде был заменён после первого тайма вторничного матча Лиги чемпионов против «Милана». Мадридцы, как известно, разочаровали своих болельщиков поражением со счётом 1:3.

Журналистка Аранча Родригес написала в социальных сетях о том, что у Вальверде есть проблема – он страдает от болей в пояснице. Тем не менее, уругваец должен быть готов сыграть за «сливочных» в ближайшем матче испанского чемпионата против «Осасуны».

Матч между «Реалом» и «Осасуной» пройдёт в субботу, 9 ноября. Команда Карло Анчелотти располагается на второй строчке в таблице Ла Лиги.

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