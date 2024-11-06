Названы сроки восстановления игрока «Реала» Тчуамени

Полузащитник Орельен Тчуамени отыграл только один тайм во вторничном матче «Реала» против «Милана» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб назвал диагноз французского футболиста, но ничего не сообщил о сроках его восстановления.

Между тем, журналистка Аранча Родригес написала в социальных сетях о том, что на восстановление Тчуамени понадобится примерно месяц. Таким образом, вернуться на поле француз сможет в начале зимы.

Напомним, что «Реал» уступил дома «Милану» со счётом 1:3. Теперь команда Карло Анчелотти будет готовиться к домашней игре против «Осасуны», которая пройдёт в субботу, 9 ноября.