«Реал» сделал заявление по Тчуамени

Во вторник вечером «Реал» проиграл дома «Милану» в матче Лиги чемпионов со счётом 1:3. Полузащитник Орельен Тчуамени был заменён уже по истечению первых 45 минут. Теперь мадридский клуб опубликовал на своём официальном сайте заявление, касающееся состояния француза.

«Реал» сообщил, что по итогам медицинского обследования у Тчуамени выявили растяжение связок левой лодыжки. Сроки восстановления француза мадридский клуб не называет.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 9 ноября. Команда Карло Анчелотти в чемпионате Испании будет принимать «Осасуну». Сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице.