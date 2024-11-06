Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сделал заявление по Тчуамени

06 Ноября 2024 • 17:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
09.11 16:00

Во вторник вечером «Реал» проиграл дома «Милану» в матче Лиги чемпионов со счётом 1:3. Полузащитник Орельен Тчуамени был заменён уже по истечению первых 45 минут. Теперь мадридский клуб опубликовал на своём официальном сайте заявление, касающееся состояния француза.

«Реал» сообщил, что по итогам медицинского обследования у Тчуамени выявили растяжение связок левой лодыжки. Сроки восстановления француза мадридский клуб не называет.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 9 ноября. Команда Карло Анчелотти в чемпионате Испании будет принимать «Осасуну». Сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени

Новости по матчу

Сегодня, 06 Ноября
17:14
У хавбека «Реала» Вальверде есть проблема
17:10
Названы сроки восстановления игрока «Реала» Тчуамени
17:05
«Реал» сделал заявление по Тчуамени
05 Ноября
06:02
Бензема дал прогноз по будущему «Реала»
04:58
В Саудовской Аравии готовят «историческое» предложение по Винисиусу
04:47
Бензема дал совет Мбаппе
04 Ноября
01:35
Анчелотти определил главную уязвимость «Реала» 7
03 Ноября
04:43
Камавинга: «Рюдигер не притворяется – он действительно сумасшедший»
04:06
Рафинья: «Винисиус не говорил, что выиграет «Золотой мяч»
03:31
Камавинга: «Винисиус шутит даже после поражений»
01 Ноября
05:24
Кубарси не понимает решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч» 3
05:03
Хулиан Альварес повторил достижение Мбаппе 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому Винисиус ответил на предложение «Реала» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» «Спартак» или «Краснодар»: Кордоба дал ответ В «Арсенале» приняли решение по Зинченко
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Ноября
17:22 · Германия. Бундеслига
«Барселона» выбрала трансферную цель и может принести игрока в жертву слухи
17:14 · Испания. Ла Лига
У хавбека «Реала» Вальверде есть проблема
17:10 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления игрока «Реала» Тчуамени
17:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал заявление по Тчуамени
16:50 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» ответили, сыграет ли Захарян с «Барселоной»
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придумал, как перехватить Дэвиса у «Реала» слухи
16:31 · Италия. Серия А
«Реал» следит за игроком «Милана» слухи
16:21 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани»: «Отдали бы уже тогда Месси этот «Золотой мяч» эксклюзив
14:54 · Испания. Ла Лига
Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами 1
14:48 · Испания. Ла Лига
Жена игрока «Реала» упрекнула Анчелотти после поражения 1
14:39 · Испания. Ла Лига
В «Реале» переживают из-за Беллингема
13:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти должен посадить Мбаппе в запас «Реала» - журналист объяснил, почему 2
13:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат
13:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» может продать полузащитника за 80 миллионов евро
12:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал главную проблему «Реала» прямо сейчас
12:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, навредил ли «Реалу» Мбаппе 1
09:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» повторил клубный антирекорд - такого не было 15 лет
09:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал причину поражений «Реала» 2
09:37 · Испания. Ла Лига
В «Реале» оценили игру звёздного Мбаппе
03:28 · Испания. Ла Лига
​Бельерин: «Не боюсь высказывать своё мнение»
05 Ноября
23:34 · Испания. Кубок
​Футболист «Осасуны» отказался от игры ради помощи Валенсии
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Реала»
21:25 · Испания. Ла Лига
Флик: «Не знаю, когда Гави будет полностью готов»
19:46 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна 1 эксклюзив
19:22 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» может перейти в «Барселону» 2 слухи
Все новости