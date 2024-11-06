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В «Реал Сосьедаде» ответили, сыграет ли Захарян с «Барселоной»

06 Ноября 2024 • 16:50 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Барселона
10.11 23:00

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на посту пресс-атташе, дал комментарий по поводу состояния полузащитника Арсена Захаряна. По словам Мундуате, Захарян вряд ли будет готов сыграть против «Барселоны».

«Арсен должен начать тренироваться после матча в Пльзене. Но, думаю, он не будет готов к матчу с «Барселоной» в воскресенье», - цитирует Мундуате Sport24.

Отметим, что 21-летний Захарян получил травму ещё летом. В сезоне 2024/2025 российский полузащитник за «Реал Сосьедад» ещё не играл.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной» пройдёт в воскресенье, 10 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги

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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Leonardis
06 Ноября 2024 в 17:43
что вы пристали, пусть отдыхает...
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