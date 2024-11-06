В «Реал Сосьедаде» ответили, сыграет ли Захарян с «Барселоной»

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на посту пресс-атташе, дал комментарий по поводу состояния полузащитника Арсена Захаряна. По словам Мундуате, Захарян вряд ли будет готов сыграть против «Барселоны».

«Арсен должен начать тренироваться после матча в Пльзене. Но, думаю, он не будет готов к матчу с «Барселоной» в воскресенье», - цитирует Мундуате Sport24.

Отметим, что 21-летний Захарян получил травму ещё летом. В сезоне 2024/2025 российский полузащитник за «Реал Сосьедад» ещё не играл.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной» пройдёт в воскресенье, 10 ноября.