Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами

«Реал» решил помочь пострадавшим от ужасного наводнения в Испании. Как клуб «сливочные» выделили на это дело 1 миллион евро. При этом Cadena SER стало известно о том, что футболисты мадридской команды ещё и отдельно скинулись деньгами. Инициатором данного шага стал нападающий Винисиус Жуниор.

Отмечается, что футболисты «Реала» не собирались придавать своё пожертвование огласке, ведь добро лучше творить анонимно. И всё же информация как-то просочилась в СМИ.

Напомним, что из-за наводнения в Испании был перенесён ряд матчей. В этот список вошла игра Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».