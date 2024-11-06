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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами

06 Ноября 2024 • 14:54 Комментировать

«Реал» решил помочь пострадавшим от ужасного наводнения в Испании. Как клуб «сливочные» выделили на это дело 1 миллион евро. При этом Cadena SER стало известно о том, что футболисты мадридской команды ещё и отдельно скинулись деньгами. Инициатором данного шага стал нападающий Винисиус Жуниор.

Отмечается, что футболисты «Реала» не собирались придавать своё пожертвование огласке, ведь добро лучше творить анонимно. И всё же информация как-то просочилась в СМИ.

Напомним, что из-за наводнения в Испании был перенесён ряд матчей. В этот список вошла игра Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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