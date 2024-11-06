Жена игрока «Реала» упрекнула Анчелотти после поражения

«Реал» огорчил фанатов, проиграв во вторник вечером «Милану» на своём поле в Лиге чемпионов со счётом 1:3. Полузащитник Федерико Вальверде был заменён уже в перерыве, когда «сливочные» уступали 1:2. После игры публикацию в социальных сетях сделала Мина Бонино – супруга Вальверде. Она упрекнула главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Феде лучше всего играет в центре поля. Когда же они поймут, что он не вингер?» - написала Бонино.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 9 ноября. В этот день команда Карло Анчелотти будет принимать «Осасуну» в чемпионате Испании. Игра стартует в 16:00 по московскому времени.

Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»