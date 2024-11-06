В «Реале» переживают из-за Беллингема

Полузащитник Джуд Беллингем был очень ярок в прошлом сезоне. В новом же сезоне англичанин не впечатляет – в 12 прошедших играх Беллингем не забил ни одного гола, ограничившись тремя голевыми передачами на партнёров. С приходом Мбаппе игровая позиция Беллингема изменилась, что может влиять на его показатели. При этом Джуд, судя по ощущениям, чувствует себя не совсем комфортно и уверенно.

Как сообщает Relevo, ситуация Беллингема беспокоит директоров «Реала». «Заблудшего» англичанина называют крупной жертвой тестов Карло Анчелотти – Джуд использовался на разных позициях.

Во вторник «Реал» проиграл дома «Милану» (1:3).

Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»

«Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат