Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»

«Реал» за последние недели огорчил своих фанатов двумя домашними поражениями в больших матчах. В чемпионате Испании мадридцы проиграли «Барселоне» (0:4), а в Лиге чемпионов – «Милану» (1:3).

Как сообщает Relevo, руководители «Реала» не планировали расставаться с Карло Анчелотти по ходу сезона. Впрочем, боссы «сливочных» теперь не исключают такой возможности. Анчелотти может быть уволен, если в ближайшие недели результаты не пойдут в гору.

До конца ноября соперниками «Реала» станут «Осасуна», «Леганес» и «Ливерпуль».

Добавим, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

«Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат